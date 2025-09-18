Beyşehir’de arılı kovan sayımları yapılıyor

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025 yılı arılı kovan desteklemeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere yer verildi.



Bu çerçevede ilçe genelinde yer alan arılıkların ziyaret edilerek bal yetiştiricileri ile bir araya gelindiği vurgulandı. Açıklamanın devamında; sahada arılı kovan tespit ve sayımlarının devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"Ziyaretlerde üreticilerimizle arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapılmakta, teknik destekte bulunulup istek ve şikayetleri değerlendirilmektedir. İşletmelerde karşılaşılan herhangi bir olumsuzlukla ilgili müdürlüğümüz veteriner hekimlerinden teknik destek alınabileceğini hatırlatır, tüm üreticilerimize bol, bereketli bir üretim sezonu dileriz."