Beyşehir'de binada yangın paniği

Avşar Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin yangın ihbarında bulunması üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bodrum katından çıktığı belirlenen yangının neden olduğu dumanlar kısa sürede binadaki daireleri tamamen sardı.

Bina sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bina sakinlerinden bir kadın hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.