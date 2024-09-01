Beyşehir'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Beyşehir'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, ilçe merkezi Köprübaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Aynı istikamette seyir halinde olan F.O. idaresindeki otomobil ile E.Ş. yönetimindeki otomobil Orman kavşağında çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil KGYS panosuna çarptıktan sonra refüj üzerinde devrilip yan yatarak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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