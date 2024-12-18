Beyzanur'un katilinin cezası belli oldu!

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ege Rüştü Akoğlu (23), taraf avukatları, öldürülen Beyzanur Kaya'nın (22) annesi Nesrin Kaya ve kardeşi Betül Sena Kaya yer aldı.



Mahkeme başkanı, maktul Kaya'nın annesi Nesrin Kaya'ya söz verdi. Kaya, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Sizden en ağır cezayı vermenizi istiyorum" dedi.



Söz verilen tutuklu sanık Akoğlu ise, Beyzanur'a şiddet uygulamadığını iddia ederek, "Tabancayı almak için hamle yaptı, ben de hamle yaptım. Bu sırada tabanca patladı ve Beyza yere düştü." sözleriyle kendini savundu.



Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Akoğlu'na "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Sanık Akoğlu’na ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



SEVGİLİSİNİN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ



Olay, 19 Ekim 2023'te saat 18.00 sıralarında Atapark Mahallesi 1304. Sokak’ta meydana gelmişti. Ege Rüştü Akoğlu, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya ile tartışmış ve tartışmanın büyümesiyle tabancayla Kaya'ya ateş etmişti. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beyzanur Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Akoğlu ise, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.