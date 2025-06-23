Beyzbol sopalı pusu kanlı bitti
Bartın'da akşam evinin önünde aracından inerken husumetlisinin beyzbol sopalı saldırısına uğrayan kişi silahla karşılık verdi. İki kişi yaralandı.
Bartın Tuna Mahallesi'nde bulunan evine giden M.K., aracından indiği esnada kendisini takip eden husumetlisi İ.Ö.'nün beyzbol sopalı saldırısına uğradı.
Başına darbe alan ve kanlar içinde kalan M.K., araçta bulunan silahını alarak İ.Ö.'ye ateş açtı.
M.K. ile ağır yaralanan İ.Ö., hastaneye kaldırıldı.
İ.Ö.'nün ağır yaralı olduğu öğrenilirken, M.K. de tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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