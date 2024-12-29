Bez bebek içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il dışından İskilip ilçesine bir paket içerisinde bez metamfetamin maddesi getirileceği yönünde alınan bilgi doğrultusunda harekete geçildi.

Şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada hediye paketi dikkati çekti. Paket açıldığında ise içerisinden ‘Doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar’ yazan bir bez bebek bulundu.

Bez bebeğin içini açan polis, 14 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor