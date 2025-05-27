Biber gazı havalandırmadan yayıldı, pazar yeri dağıldı

İstanbul Bayrampaşa'da polisin zemin altı otoparkta çıkan kavgayı ayırmak için kullandığı biber gazı, üst katta kurulan pazar yerini dağıttı.

Olay Muratpaşa Mahallesi'nde İSPARK'a ait Muzaffer Öztekin Zemin Altı Otoparkı'nın alt katında meydana geldi.

Polis ekipleri iki grup arasında çıkan kavgaya biber gazı ile müdahale etti.

Otoparktaki havalandırma sistemi biber gazını diğer katlara taşıdı, üst katta kurulan pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlar etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Biber gazından rahatsız olan pazarcılar ve vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, bazı esnaflar da tezgahlarını toplayıp pazar yerinden ayrıldı.