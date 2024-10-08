Biber gazında talep patlaması: Bazı işletmelerde stoklar tükendi

Haber: Sinan Kunter



Kredi kartı, kimlik, makyaj malzemesi ve bir de artık biber gazı şişesi. Güvenlik amacıyla pek çok kadın artık çantasında biber gazı bulundurmaya başladı.



Artan talep nedeniyle bazı işletmelerin elinde stoklar tükendi. Özellikle internet üzerinden satış yapan bazı işletmelerin zam yaptığı da iddia edildi.

KULLANIRKEN BAZI NOKTALARA DİKKAT EDİLMELİ



Güvenlik uzmanları biber gazını faydalı bir önlem olarak görüyor ancak satın alıp kullanırken, bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.



Biber gazının kullanımına ilişkin Güvenlik Uzmanı Murat Aydın "Evet korur mu korur... En azından kısa bir süre için. Bu ürünü kullandıktan sonra hemen oradan uzaklaşacaksınız. Bir saldırı geldiğinde kullanabilmek için eğer sağlaksanız sağ cebinize, solaksanız, sol cebinize... Çantada ise en kısa sürede ulaşabileceğiniz bir noktada bunu bulundurmanız gerekmektedir" dedi.



Sözlerini sürdüren Aydın, Eğer rüzgarın yönü size doğruysa, siz savunma maçlı kullanırken tam aksine kendinize de zarar vermiş olabilirsiniz. Henüz karşı taraftan bir saldırı almadan bunu siz kullanırsanız. Kanuna göre işte o zaman bu artık bir suç aletidir" ifadelerini kullandı.

Yasalara göre sivil vatandaşlar en fazla elli mililitrelik biber gazı bulundurabilir.

