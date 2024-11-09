Biber yüklü TIR'a uyuşturucu baskını

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından 991 gram metamfetamin ele geçirildi. Biber yüklü TIR'ın sürücüsü, gözaltına alındı.

Biber yüklü TIR'a uyuşturucu baskını

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kentten geçen bir TIR'da olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüpheli olduğu değerlendirilen TIR'ı Eskipazar yolunda seyir halindeyken durdurdu.

Biber yüklü TIR'a uyuşturucu baskını - 1

Biber yüklü TIR'da arama yapan ekipler, 991 gram metamfetamin ele geçirdi.

TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

3 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürülmüştü! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...