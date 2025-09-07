Bıçağı göğsüne sapladı

Adıyaman’da bir kişi kendini bıçaklayarak yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bıçağı göğsüne sapladı

merkez İmamağa Mahallesi 1912 Sokak içerisinde M.A., isimli bir şüpheli henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eline aldığı bıçağı göğsüne sapladı.

Yaralanan M.A., yakınları tarafından kanlar içerisinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...