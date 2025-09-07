Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1912 Sokak içerisinde M.A., isimli bir şüpheli henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eline aldığı bıçağı göğsüne sapladı.

Yaralanan M.A., yakınları tarafından kanlar içerisinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.