Bıçağın önüne atladı, kadını saldırıdan kurtardı

Gümüşhane'de bir kişi, bıçaklı saldırgana müdahale edip kadını kurtardı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kelkit'te tarım aletleri satılan iş yerinde meydana geldi.

İş yerine gelen Meryem M., kızı T.Y.'yi bir süredir rahatsız ettiğini öne sürdüğü Hüsamettin M. ile karşılaştı.

Motosikletten inen Hüsamettin M., bıçakla Meryem Y.’nin üzerine yürüdü.