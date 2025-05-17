Bıçağın önüne atladı, kadını saldırıdan kurtardı

Gümüşhane'de bir kişi, kızını rahatsız eden adamın bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Saldırı, o esnada orada bulunan başka bir kişi tarafından son anda engellendi.

Bıçağın önüne atladı, kadını saldırıdan kurtardı

'de bir kişi, bıçaklı saldırgana müdahale edip kadını kurtardı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kelkit'te tarım aletleri satılan iş yerinde meydana geldi.

İş yerine gelen Meryem M., kızı T.Y.'yi bir süredir rahatsız ettiğini öne sürdüğü Hüsamettin M. ile karşılaştı.

Motosikletten inen Hüsamettin M., bıçakla Meryem Y.’nin üzerine yürüdü.

Bıçağın önüne atladı, kadını saldırıdan kurtardı - 1 Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Bu sırada iş yerinin önünde bulunan Beytullah Nas, saldırgana müdahalede bulunarak kadının yaralanmasını yaptığı ani hamleyle önledi.

Hüsamettin M., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralama suçundan kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından gözlem altında tutulmak üzere Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...