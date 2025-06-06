Bıçağın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı
Bursa'da kurban kesilen bahçede oyun oynarken dengesini kaybedip üstüne düştüğü bıçak sırtına saplanan 7 yaşındakiş H.Ç.U. ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Maden Mahallesi’nde kurban kesilen bahçede oyun oynayan H.Ç.U., iddiaya göre koştuğu sırada, dengesini kaybedip kurbanlık kesimi için kullanılan bıçağın üzerine düştü.
Bıçağın sırtına saplanmasıyla ağır yaralanan H.Ç.U., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
AKCİĞERİNDE HASAR OLUŞTU
Burada tedaviye alınan H.Ç.U.’nun akciğerinde hasar oluştuğu belirlendi.
Hasan Çınar U., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.
Öte yandan jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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