Bıçak parası iddiası: Profesör ile sekreteri gözaltında

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Algoloji Uzmanı Prof. Dr. O.N.A. ile sekreteri A.K.'nin "bıçak parası" adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı iddiasıyla 14 hasta şikayetçi oldu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu kapsamda polis, dün düzenlenen operasyonla Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K.'yi gözaltına alındı.

