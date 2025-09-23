Bıçak parası iddiası: Profesör ile sekreteri gözaltında
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K., "bıçak parası" adı altında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Algoloji Uzmanı Prof. Dr. O.N.A. ile sekreteri A.K.'nin "bıçak parası" adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı iddiasıyla 14 hasta şikayetçi oldu.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine soruşturma başlattı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Bu kapsamda polis, dün düzenlenen operasyonla Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K.'yi gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.