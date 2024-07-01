Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp etti: Uzun kovalamacayla yakalandı

Gece saat 00.30 sularında meydana gelen olayda, Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi’nde müşteri gibi davranarak durdurduğu ticari taksiyi bıçak zoruyla gasp eden 24 yaşındaki Kaan Ali E., olay yerinden kaçtı. Taksi şoförünün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



Gasp edilen taksiyi Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak’ta terk edilmiş vaziyette bulan ekipler, şüpheli şahsın aynı bölgede bulunan lüks otomobili de gasp ederek kaçtığını tespit etti.



Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar’ın talimatı üzerine kent genelinde görevli tüm personeller ile şüpheli şahsın muhtemel kaçış güzergahlarında tedbir alındı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli şahıs, kısa bir süre içinde gasp ettiği lüks otomobil ile seyir halindeyken kovalamaca sonucu Akcami Mahallesi’nde yakalandı. Polis ekiplerinin etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alındı.