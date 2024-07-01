Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp etti: Uzun kovalamacayla yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen 24 yaşındaki şahıs, bıçak zoruyla önce ticari taksi, daha sonra da otomobil gasp etti. Kovalamaca sonucunda yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp etti: Uzun kovalamacayla yakalandı

Gece saat 00.30 sularında meydana gelen olayda, Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi’nde müşteri gibi davranarak durdurduğu ticari taksiyi bıçak zoruyla gasp eden 24 yaşındaki Kaan Ali E., olay yerinden kaçtı. Taksi şoförünün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gasp edilen taksiyi Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak’ta terk edilmiş vaziyette bulan ekipler, şüpheli şahsın aynı bölgede bulunan lüks otomobili de gasp ederek kaçtığını tespit etti.

Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar’ın talimatı üzerine kent genelinde görevli tüm personeller ile şüpheli şahsın muhtemel kaçış güzergahlarında tedbir alındı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli şahıs, kısa bir süre içinde gasp ettiği lüks otomobil ile seyir halindeyken kovalamaca sonucu Akcami Mahallesi’nde yakalandı. Polis ekiplerinin etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alındı.

Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp etti: Uzun kovalamacayla yakalandı - 1

Gözaltına alınan 24 yaşındaki Kaan Ali E., hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gasp edilen 26 T 0023 plakalı ticari taksi ve 26 SA 626 plakalı lüks otomobil, polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eski eşi tarafından 13 yerinden bıçaklanan kadın yaşam savaşını kaybetti

Eski eşi tarafından 13 yerinden bıçaklanan kadın yaşam savaşını kaybetti

Sinop'ta bazı bölgelerde iki gün süreyle denize giriş yasağı getirildi

Sinop'ta bazı bölgelerde iki gün süreyle denize giriş yasağı getirildi

Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazada servis şoförü tutuklandı

Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazada servis şoförü tutuklandı

Alkollü sürücünün Bodrum'da başlayan kaçışı Milas'ta sona erdi

Alkollü sürücünün Bodrum'da başlayan kaçışı Milas'ta sona erdi

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Bursa’da çobanla tarla sahibi tartıştı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı

Bursa’da çobanla tarla sahibi tartıştı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...