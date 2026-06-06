Bıçakla 3 yaşındaki kızını rehin aldı. Polis vurarak durdurdu

Ankara 'nın Etimesgut ilçesinde rehine krizi yaşandı.

Olay, Piyade Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. M.D. isimli kişi, eşiyle tartıştıktan sonra 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Şüphelinin kıyafetinden tuttuğu küçük çocuğu pencereden sarkıttığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis , itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede önlem alan ekipler, M.D.'yi ikna etmek için uğraştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine devreye giren özel harekat ekipleri, M.D.'yi vurarak etkisiz hale getirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Şahsın ikna çabalarına rağmen teslim olmaması ve çocuğun hayatını tehlikeye atan davranışlarını sürdürmesi üzerine müdahalede bulunulmuştur. Gerçekleştirilen müdahale sonucunda çocuk kurtarılmış, şahıs ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Müdahale sırasında yardımcı polis köpeğimiz yaralanmış olup tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli süreç titizlikle sürdürülmektedir.”