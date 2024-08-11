Bıçakla geldi, iş yeri sahibi tarafından tabancayla vuruldu

Çorum'da elinde bıçakla tütüncü dükkanına giren Emre Ö., iş yeri sahibi Necip K. tarafından tabanca vurularak ağır yaralandı.

Bıçakla geldi, iş yeri sahibi tarafından tabancayla vuruldu

Olay, saat 20.00 sıralarında Gülabibey Mahallesi, Ekin Caddesi üzerinde bulunan tütün mamulleri satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Ö., elinde bıçakla Necip K.'ya ait iş yerine geldi. 

Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Necip E., tabancayla Emre Ö.’ye iki el ateş etti. Karın bölgesine isabet eden mermilerle yaralanan Emre Ö. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emre Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Emre Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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