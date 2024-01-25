Bıçakla Türk bayrağını kesen şüpheli tutuklandı

"BİLİNCİM YERİNDE DEĞİL" SAVUNMASI



İfadesinde olay öncesi alkol aldığını, beraberinde sakinleştirici ilaç kullandığı için bilincinin yerinde olmadığını öne süren S.Ö., öncesinde tartıştığı kişiyle olası kavga anında eline sarmak için bayraktan bir parça kestiğini söyledi. Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'bayrağa hakaret' suçundan tutuklandı.



Kamera kayıtlarında S.Ö.'nün elinde bıçakla iş yerinin önünden geçip, hızla döndüğü anlar yer aldı. Lokanta çalışanları olayın ardından iş yerine asılı bayrağı yeniledi.