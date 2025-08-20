Bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın ailesine tehdit: "Oğlunu öldürdük, sıra sende"

Keçiören'de 10 Ağustos'ta 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi, gencin işlettiği çiğ köfte dükkanından eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) ise bıçaklanarak yaralandı.



Hakan Çakır'ın (22) ailesi, küfür ve tehdit içeren mesajlar almaya devam ettiklerini belirtti.

Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Baba Çakır, gelen her türlü tehdide karşı duracağını ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini kaydetti.

