Bıçaklı kavga sonra kaçarken kaza yaptılar: Bir ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birini bıçakladıktan sonra kaçarken duvara çarpan zanlının otomobilinde bulunan kişi öldü. Zanlı gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçaklı kavga sonra kaçarken kaza yaptılar: Bir ölü

Serhat K. ile Murat M., Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir kafede bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Murat M., Serhat K.'yi bıçaklayıp otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Serhat K., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Kaçan zanlı Murat M., otomobille Caddesi'nde ilerlerken yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı.

Kazada sürücü hafif, araçta bulunan Serhat A. (21) ağır yaralandı.

Bıçaklı kavga sonra kaçarken kaza yaptılar: Bir ölü - 1

Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

KURTARILAMADI

Serhat A. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat M. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kartalkaya'daki otel faciasında ölenler belli oluyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...