Bıçaklı kavga sonra kaçarken kaza yaptılar: Bir ölü

Serhat K. ile Murat M., Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir kafede bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın ardından Murat M., Serhat K.'yi bıçaklayıp otomobile binerek olay yerinden kaçtı.



Ağır yaralanan Serhat K., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.



Kaçan zanlı Murat M., otomobille Bursa Caddesi'nde ilerlerken yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı.



Kazada sürücü hafif, araçta bulunan Serhat A. (21) ağır yaralandı.