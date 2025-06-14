Bıçaklı kavgada iki kardeş ve bir polis yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, kavgada, kardeş oldukları öğrenilen E.M. (11) ve E.H.M. (20) çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Ayrıca müdahale sırasında bir polis memuru, yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı kardeşler Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, polis memuru Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karıştığı belirlenen B.B. ve kardeşi H.Y.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.