Bıçaklı kavgada iki kardeş ve bir polis yaralandı
Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 11 ve 20 yaşındaki kardeşler ve olaya müdahale eden bir polis yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, kavgada, kardeş oldukları öğrenilen E.M. (11) ve E.H.M. (20) çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
Ayrıca müdahale sırasında bir polis memuru, yere düşerek hafif şekilde yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralı kardeşler Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, polis memuru Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgaya karıştığı belirlenen B.B. ve kardeşi H.Y.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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