Bıçaklı kavgada kardeşini yanlışlıkla yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri elinde bıçak olan kişinin kardeşi çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.08.2022 - 07:37

Bıçaklı kavgada kardeşini yanlışlıkla yaraladı

İlişkili Haberler

İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı

İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı

'deki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

K.E, Turan Güneş Caddesi'ndeki evinde A.Ç. (46) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.E, A.Ç. ile kavgayı ayırmak için araya giren kardeşi E.E'yi (15) bıçakla yaraladı.

Binadakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...