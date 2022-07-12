Bıçaklı kavgaya karıştı, polisten yüzerek kaçmaya çalıştı

Sinop'ta polisin silahlı kavgaya karıştığı için gözaltına almaya çalıştığı kişi denize atlayarak kaçmaya çalıştı.



Alınan bilgiye göre, kent merkezi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki mendirek içerisinde iki kişi arasında tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayın ardından ihbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.



Polisin müdahale ettiği kavga esnasında gözaltına alınmak istenen taraflardan U.Ö, denize atlayarak kaçmaya çalıştı.



Yaklaşık yarım saat denizde yüzen ve polisin çağırısına rağmen karaya çıkmayan U.Ö, Deniz Polisi tarafından yakalanarak iskeleye getirildi.



Sağlık ekiplerince burada ilk müdahalesi yapılan U.Ö, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.