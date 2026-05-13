Bıçaklı küçük çocuklar sokakta gezdi. Kediye zarar verip, kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdüler
Esenler’de kediye bıçakla zarar veren çocuklar kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdü

Esenler’de iki çocuk, sokakta bulunan kediye bıçakla zarar verdi. Bunun üzerine kendilerini uyaran kadın esnafında üzerine bıçakla yürüyen çocuklar bir otomobilin de lastiğini kesmeye çalıştı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk, çöp konteynerinin yanında bulunan kedinin yanına geldi. Bunun üzerine çocuklardan biri elindeki bıçakla kediye zarar verdi. 

Bu sırada olayı gören kadın esnaf çocukları uyardı. Çocuklar ise ellerindeki bıçakla kadının üzerine yürüdü. Daha sonra ise iki çocuğun park halinde bulunan bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

 

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocukların kediye tekme attıkları, elindeki kesici aletle zarar verdikleri ve kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdükleri görüldü. 

Çocukların daha sonra bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.