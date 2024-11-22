Bıçaklı maganda! Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden sürücüye gözaltı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde özel halk otobüsü şoförünün, bıçaklı minibüs sürücüsü tarafından tehdit edilmesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Etlik Caddesi’nde seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü, 06 SFT 24 plakalı minibüsün sürücüsüyle bilinmeyen nedenle tartıştı.



Tartışma üzerine minibüs sürücüsü, seyir halindeki özel halk otobüsünü takip ederek, elindeki ekmek bıçağıyla tehditler savurdu. Yolculardan bazılarının ise otobüs şoförünü sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.