Bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Suriyeli Muhammet hayatını kaybetti

Haberler - DHA 28.03.2022 - 14:56
Şanlıurfa'da 15 yaşındaki Suriye uyruklu genci bıçaklayan 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Rabia Meydanı'nda dolaşan Muhammed Usame El Hamid, Suriye uyruklu 2 kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı.
Büyüyen olayda Muhammed Usame El Hamid, tartıştığı kişilerce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Muhammed Usame El Halid, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Suriye uyruklu A.İ. ile İ.F., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
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