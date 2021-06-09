Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor evinde: Parmak çok iyi, psikolojim kötü

Yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından evdeki ilk gününü Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu ile paylaşan Dr. Ertan İskender sağlık durumunu ve yaşadıklarını anlattı.



"BRANŞ DEĞİŞTİRECEKTİM"



“Eşim bu yaşadıklarımdan sonra çok korktu. Risk almamamı istiyor. Babam ise uzmanlığımı mutlaka tamamlamam gerektiğini söylüyor. Ne yapacağımıza ailecek bir karar veremedik. Bu kadar eğitim gördükten sonra bırakıp gitmek zor bir şey. 11 yıldan bahsediyoruz. Branş değişikliğiyle ilgili bir başvurum oldu ama yasal bir zemini olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

"BIRAKMAK İSTEMİYORUM"



Pratisyenliğe, masa başına dönebilirim ama mutlu olamam diye düşünüyorum. Bu yola çıkarken cerrah olacağız diye çıktık. İşimi bırakmak istemiyorum. Ortopedi camiasından hocalarım, meslektaşlarım da ‘kal’ diyorlar. Başka bir hastanede devam edebilirim belki. Çünkü hastaneden çıkarken olayın meydana geldiği koridordan geçtim. Kendimi çok kötü hissettim. O travmayı yeniden yaşadım. ‘Bir an önce buradan geçip gideyim’ dedim.



"ARTIK YÜRÜYEBİLİYORUM"

Belimdeki yaram iyi. Artık yürüyebiliyorum. Bacağımda bir uyuşma ve ağrı var sadece. Elimin durumu ise iyiye gidiyor. Kopan parmağımı çok başarılı bir şekilde dikti meslektaşlarım. Parmağımı aşağı sarkıtınca ağrı oluyor ve kanıyor. Dikilen bölgede damarlanma henüz tamamlanmadığı için oluyor bu. Ancak geçeceğini umuyorum. Yani parmak iyi ama psikolojim kötü.”



"OĞLUMUZ ÇOK MUTLU"



Ayağında uyuşukluk ve merdiven çıkarken dizinde boşluk hissettiğini belirten Dr. Ertan İskender, oğlu Mert ile birlikte poz verdi şunları söyledi: “Ben raporlu olduğum için evdeyim, eşim ve annem de evde. Bu durumda en mutlu olan oğlumuz Mert. Hepimiz evde olduğumuz için kreşe de gitmiyor. Oğlumla uzun yürüyüşler yapacağım zamanı bekliyorum.”



BAKAN KOCA ZİYARET ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender’i hastanede ziyaret etmişti. Twitter’dan yaptığı paylaşımda İskender’in durumunun iyiye gittiğini belirten Koca “Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu” demişti.