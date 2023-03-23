Bıçaklı saldırıya uğrayan Erdek Belediye Başkanı: Geçen yıl iş yerini mühürledik

Balıkesir'de uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralanan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaya ilişkin konuşan Karışık, "Hırsızlık mallarını alıp, satan şüphelinin ailesine ait iş yerini geçen yıl kaymakamlığın kararıyla mühürledik. Kendilerini o günlerde tanıdım. Dün de böyle bir saldırı gerçekleştirdiler." dedi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Erdek Belediye Başkanı: Geçen yıl iş yerini mühürledik
Erdek Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı
Erdek Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı Haberi Görüntüle

Dün bıçaklı saldırıya uğrayan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, saldırının nedenini anlattı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Karışık, bu sabah taburcu oldu.

Olaya ilişkin  bilgi veren Başkan Karışık, "Hırsızlık mallarını alıp, satan şüphelinin ailesine ait iş yerini geçen yıl kaymakamlığın kararıyla mühürledik. Kendilerini o günlerde tanıdım, daha sonra görüşmedik. Dün de böyle bir gerçekleştirdiler. Şu anda sağlık durumum iyi. Taburcu oldum, Erdek'e gelip istirahat ediyorum. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.

2 şüphelinin ise polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Karışık, dün saat 11.00 sıralarında belediye binası çıkışında M.D.'nin bıçaklı saldırına uğradı.

Sağ bacağından yaralanan Karışık, hastaneye kaldırıldı. M.D. ile arkadaşı K.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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