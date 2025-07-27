Biçerdöver kağıt gibi ezdi: 30 metre fren izi tespit edildi

Kastamonu merkeze bağlı Çakıllı köyünde Sefer Akkaya (60) yönetimindeki 19 BC 420 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erken E. idaresindeki biçerdöverle çarpıştı.

Biçerdöverin altına girerek ezilen otomobilin sürücüsü Sefer Akkaya olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Akkaya'nın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 30 metre fren izinin tespit edildiği kaza yerindeki otomobil ise, çekici marifetiyle bulunduğu yerden alınarak yediemin otoparkına çekildi. Biçerdöverin sürücüsü Erkan E. de jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

