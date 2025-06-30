Biçerdöverle otomobil çarpıştı: Altı yaralı
Adıyaman'da biçerdöverle bir otomobil çarpıştı. Kazada altı kişi yaralandı.
Adıyaman'da biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu altı kişi yaralandı.
A.H.A. idaresindeki biçerdöver, Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık köyü yakınlarında, Y.K'nin kullandığı 06 CTS 760 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle yan yatan otomobildeki sürücü ve beş kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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