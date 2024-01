Biden’ın F-16 satışı için tavsiye mektubuna MSB’den açıklama: “Olumlu bir adım”

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, terörle ve düzensiz göçle mücadeleye ilişkin son gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BIDEN'IN TAVSİYE MEKTUBU İÇİN AÇIKLAMA



Bakanlık kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden’in Türkiye’ye F-16 satışına onay verilmesi için kongreye yazdığı tavsiye mektubuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



“F-16 tedariki konusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın acil harekat ihtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa Viper modernizasyonu için istek mektupları ilk olarak 30 Eylül 2021'de ABD Savunma İşbirliği Ofisi'ne iletilmiştir. Halihazırda her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmi kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir. ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."



ABD’NİN SURİYE’DEN ÇEKİLECEĞİ İDDİASI



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’nin Suriye’den birliklerini çekeceğine yönelik iddialara ise “Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



TERÖRLE MÜCADELEDE SON GELİŞMELER



Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki toplantıda başta PKK/KCK/PYD-YPG, DAEŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2023’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 478’e ulaştığını söyledi.



Suriye’de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:



“Son bir haftada 17 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılıkla 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023’ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 577’ye, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1661’e ulaşmıştır.”



191 KİŞİ YAKALANDI



Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 3’ü FETÖ, 1’ü PKK/YPG ve 4’ü DAEŞ terör örgütlerine mensup 191 kişinin yakalandığını, 6 bin 430 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.



Tuğamiral Aktürk, “Böylece, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 498'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 153 olmuştur.” bilgisini verdi.



Aktürk, 20 Ocak 1990’da Azerbaycan’da yaşanan ve “Kara Ocak” olarak bilinen katliamda şehit edilenleri rahmetlere anarak, “Can Azerbaycan ile bir ve beraber olmaya devam edeceğimizin altını çiziyoruz.” ifadesini kullandı.



“29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü” dolayısıyla haklı mücadelelerinde Batı Trakya Türkü soydaşların yanlarında olunduğunu belirten Aktürk, “Mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla anıyoruz.” dedi.



Öte yandan, Gazze’de İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak toplu cezalandırma yoluna gitmesinin çok ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade eden Aktürk, “İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel ve küresel barışa yönelik tehditlerin arttığını, çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasının hiç kimsenin çıkarına olmadığını ve Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün görünmediğini bir kez daha vurguluyoruz.” değerlendirmesini yaptı.



Tuğramiral Aktürk, eğitim ve tatbikat faaliyetleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 27 Ocak-3 Mart tarihleri arasında icra edilecek Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılım sağlanacağını bildirdi.



SAVUNMA SANAYİ



Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve teşvikiyle geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle TSK’nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını anlattı.



Tuğamiral Aktürk, bu çerçevede, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca çeşitli miktarlarda “İnsansız Kara Aracı”nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ifade etti.



Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının bugün itibarıyla açıklandığı bilgisini de veren Aktürk, sonuçların e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebileceğini söyledi. Aktürk, yükümlülerin talep etmesi halinde celp dönemi değişikliklerini e-Devlet kapısından yapabileceğini hatırlattı.