Biga'da bazı köylerde arazi toplulaştırma çalışmaları yapılacak

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bazı köylerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek

Biga'da bazı köylerde arazi toplulaştırma çalışmaları yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Adliye, Akköprü, Çakırlı, Çınarköprü, Geyikkırı, Güleç, Hacıhüseyinyaylası, Karapürçek, Kayapınar, Kocagür, Örtülüce, Tokatkırı ve Yeniçiftlik köylerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapacak.

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