Bigadiç'te polisten kaçak sigara operasyonu

Emniyet müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bigadiç ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde bir işyerinde ; 54 bin 600 adet boş makaron, 11 bin 720 adet dolu makaron, 25 kg açık kıyılmış tütün ve 26 adet manuel sigara sarma makinası ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak; E.S. isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlemlere başlanıldı.