Bihter'i öldüren eşine ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi

İzmir'de eşi Bihter Yalçınsoy'u (31) öldürmekten yargılandığı davada 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Rahman Yalçınsoy'a, (37) kararın istinaf tarafından bozulmasının ardından yine aynı ceza verildi.

Rahman Yalçınsoy, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2'nci Ağır Mahkemesi'nde yargılandı.

“ALDATTI, ÜZERİME SALDIRDI”

Yalçınsoy mahkemedeki ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, konuşmak için yanına gittiğini ancak kendisine saldırınca olayın yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti Yalçınsoy'u, suçu tahrik altında işlediğine karar verip, duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatının itirazı üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Dosyayı inceleyen daire, sanığa eksik ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

DAVA İKİNCİ KEZ GÖRÜLDÜ



Mahkeme, yeniden görülen duruşmada, Yalçınsoy'u yine 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

“BİR CANIN BEDELİ 15 YIL MI?”



Bihter Yalçınsoy'un annesi Gülay Yılmaz, "Çektiğim acının bedeli 15 yıl olamaz. Bir yaşamın bedeli 15 yıla mı eşdeğer? Ailecek psikolojimiz altüst oldu. Bunun bedelini kim ödeyecek? O adam kızımı öldürdü, geride kalanları da ölmekten beter etti. Ömrümün sonuna kadar bu olayın peşini bırakmayacağım. 'Olan oldu' diyerek, susup oturmayacağım.Tek istediğim adalet" dedi.



NE OLMUŞTU?



Rahman Yalçınsoy, boşanma davalarının olduğu gün eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. Bihter Yalçınsoy eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Bu sırada Rahman Yalçınsoy, 6 yıllık eşini 3 yerinden bıçakladı.



Hastaneye kaldırılan Yalçınsoy, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Rahman Yalçınsoy ise polis tarafından yakalanarak tutuklandı.