Bilal Bilici kimdir? CHP'ye katılan Bilal Bilici kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Bilal Bilici, 1984 yılında Adana'da doğdu. Babası, iş insanı ve üç dönem Adana milletvekili olarak TBMM'de yer almış siyasetçi Mehmet Ali Bilici'dir. Yükseköğrenimini Boston Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı.



Boston Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans, Bahçeşehir Üniversitesi - Global İlişkiler – Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Ernst & Young ve Accenture şirketlerinin Cincinnati ve Boston ofisinde üst düzey danışmanlık görevlerinde bulundu.



Petrol ve Petrokimya alanında Dubai'de özel sektörde yönetici olarak görev aldı. Ernst&Young ve Accenture şirketlerinin Boston ofisinde danışmanlık görevinde bulundu. Dubai'de petrol ve petrokimya sektöründe çalıştı.



Türkiye'de Bilici Holding Yönetim Kurulu'nda yer aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programına devam etti. "Popülizmin ve radikal sağın Avrupa siyasetinde yükselişi: Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) örneği" başlıklı tezi (2020) ile yüksek lisans derecesi aldı.



2020'de Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'na katıldı. Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda yer aldı. 2021'de İstanbul'a Guatemala Fahri Konsolosu olarak atandı.



Türkiye'de görev alan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı fahri konsolosların üye olduğu Dünya Fahri Konsoloslar Derneği yönetim kurulunda görev aldı.



2022'de İyi Parti'nin ABD temsilciliğine genel başkan danışmanı olarak atandı.



2023 Türkiye genel seçimlerinde İyi Parti'den Adana'dan milletvekili seçildi. Halen DEİK -Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesi, DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - Orta Amerika-Karayipler İş Konsey Başkan Yardımcısı, Guatemala Cumhuriyeti İstanbul F. Konsolosu, Dünya Konsoloslar Derneği Mütevelli Heyet Üyesi, İyi Parti Genel Başkan Danışmanı, İyi Parti Washington DC Temsilcisi görevlerini yürütmüştür.



15 Mayıs 2024 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti. 20 Ağustos 2024 tarihinde CHP'ye katılmıştır.