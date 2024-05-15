Bilal Bilici kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Bilal Bilici, sosyal medyada siyaset gündemini takip eden birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. İYİ Parti Adana Milletvekili olan ve partiden istifa eden Bilal Bilici'nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Bilal Bilici kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Bilal Bilici kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Bilal Bilici, 1984 yılında Adana'da doğdu. Babası, iş insanı ve üç dönem Adana milletvekili olarak TBMM'de yer almış siyasetçi Mehmet Ali Bilici'dir.

Boston Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans, Bahçeşehir Üniversitesi - Global İlişkiler – Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Ernst & Young ve Accenture şirketlerinin Cincinnati ve Boston ofisinde üst düzey danışmanlık görevlerinde bulundu.

Petrol ve Petrokimya alanında Dubai'de özel sektörde yönetici olarak görev aldı. Ernst&Young ve Accenture şirketlerinin Boston ofisinde danışmanlık görevinde bulundu. Dubai'de petrol ve petrokimya sektöründe çalıştı.

'de Bilici Holding Yönetim Kurulu'nda yer aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programına devam etti. "Popülizmin ve radikal sağın Avrupa siyasetinde yükselişi: Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) örneği" başlıklı tezi (2020) ile yüksek lisans derecesi aldı.

2020'de Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'na katıldı. Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda yer aldı. 2021'de İstanbul'a Guatemala Fahri Konsolosu olarak atandı. Türkiye'de görev alan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı fahri konsolosların üye olduğu Dünya Fahri Konsoloslar Derneği yönetim kurulunda görev aldı.

2022'de 'nin ABD temsilciliğine genel başkan danışmanı olarak atandı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde İyi Parti'den Adana'dan milletvekili seçilmiştir.

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