Bilecek'te gergedan böceğine dondurma ikram eden aileden hatıra fotoğrafı

Bilecek'te bir aile çay içtikleri sırada masasına konan 3 adet gergadan böceğine önce dondurma ikramında bulundu sonra da böceklerle birlikte fotoğraf çekildi.

İHA 16.07.2020 - 13:06

Bilecek'te gergedan böceğine dondurma ikram eden aileden hatıra fotoğrafı

Gücü ve boyutu ile dikkat çeken gergedan böceği bu kez farklı bir şekilde görüntülendi.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde oturan aile evlerinin bahçesinde çay içtikleri sırada 3 adet gergedan böceği ile karşılaştı.

BÖCEĞE DONDURMA İKRAMI

Bahçesinde gergedan böceklerini misafir eden Üzeyir Biçer, “Daha önce bu böceğin adını çok duydum. Aile ve akrabalarımla evimizin bahçesinde çay içerken masamıza 3 adet gergedan böceği geldi. Misafir ettik, dondurma ikram ettik'' dedi. 

Öte yandan, aile bireyleri masalarına konan ve Türkiye'nin her bölgesinde sıklıkla görülebilen gergedan böcekleri ile öz çekim yaptı. Yakından incelenen ve aile bireylerinin öz çekim çekindiği gergedan böcekleri dondurma ikramından sonra doğadaki ortamlarına salındı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...