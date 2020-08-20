Bilecik Bozüyük'te sokak düğünleri yasaklandı

Bilecik'te Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs salgını nedeniyle alınan kararı yazılı açıklama yaparak duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23.08.2020 tarih ve 23.59'dan itibaren ilçemiz belediye sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerin içlerinde, sokaklarda, açık alanlarda ve meydanlarda yapılacak olan düğün, nişan, kına, sünnet organizasyonlarının ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, ayrıca garaj, otopark gibi ruhsatsız tüm alanlardaki organizasyonların yasak kapsamına alınmasına karar verilmiştir."



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