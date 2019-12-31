Bilecik, İzmir, Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Bilecik Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu, yağış ve buzlanma nedenle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık Salı ara verildiği belirtildi.



Öte yandan, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışının devam ettiği bölgelerde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.



İZMİR



Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, taşımalı eğitim ile kırsaldan Tire merkeze gelen öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildiğini bildirdi.

KONYA



31 Aralık Salı günü ise Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçesindeki okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.



ESKİŞEHİR

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında özellikle ilçelerde kar kalınlığının artması hayatı olumsuz etkiliyor. Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında eğitim ve öğretime yarın 31 Aralık 2019 tarihinde bir gün süreyle ara verildi.

