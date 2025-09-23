Bilecik Pazaryeri yangını büyümeden söndürüldü

İlçeye bağlı Bozcaarmut köyü Katrançukuru mevkiindeki çalılık alanda başlayan yangının, çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ulaşma ihtimali büyük endişe uyandırdı.

Alevlere, Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde çam ormanına sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, erken müdahale muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürürken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Vatandaşlarımızın desteği ve ekiplerimizin özverili çalışmasıyla büyük bir tehlikenin önüne geçtik. Hemşerilerimizin özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda yangınlara karşı duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.