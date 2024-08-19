Bilecik'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde S.B. yönetimindeki 07 EB 765 plakalı araç, Ormangüzle yol ayrımına geldiği esnada E.B.'nin kullandığı 34 KFV 206 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada; sürücüler ile araçlarda bulunan D.U.B, M.T.U. ve Ö.B. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.