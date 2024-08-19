Bilecik'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

’in Bozüyük ilçesinde S.B. yönetimindeki 07 EB 765 plakalı araç, Ormangüzle yol ayrımına geldiği esnada E.B.'nin kullandığı 34 KFV 206 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada; sürücüler ile araçlarda bulunan D.U.B, M.T.U. ve Ö.B. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Eskişehir'de park halindeki aracı kundaklayan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de park halindeki aracı kundaklayan 2 şüpheli tutuklandı

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri)

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri)

Tekirdağ'da silahlı saldırı: Belediye meclis üyesi ağır yaralandı

Tekirdağ'da silahlı saldırı: Belediye meclis üyesi ağır yaralandı

Annesiyle tartışan babasını bıçakladı

Annesiyle tartışan babasını bıçakladı

1.5 ton at ve eşek eti yakalandı! Şoke eden savunma: Akrabalarıma dağıtacaktım

1.5 ton at ve eşek eti yakalandı! Şoke eden savunma: Akrabalarıma dağıtacaktım

Kars'ta belgesiz sucuklar imha edildi

Kars'ta belgesiz sucuklar imha edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...