Bilecik'te 29 yaşındaki gençten haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, Ciciler köyünde evinden çıkan 29 yaşındaki Musa Gümüş, eve geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.

9 gündür kayıp olan gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Endişe içinde bekleyen ailesi ve yakınları, Musa Gümüş'ü gören vatandaşların emniyet yetkililerine bildirmelerini istiyor.