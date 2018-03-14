Bilecik'te 93 tüp yılan zehri ele geçirildi

Bilecik'te bir otomobilde, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 93 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yurda kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehirlerini bazı ilaç ve kimya firmalarına satmak için irtibat kurduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Osmaneli-Sakarya karayolu İçmeler mevkisinde durduruldu.



Araçta yapılan aramada, 93 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan zehrin piyasa fiyatının 7,3 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.



Otomobilde bulunan V.L, E.G, A.Ç. ve N.U. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç'nin üst aramasında H.A. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı bulundu.



Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.