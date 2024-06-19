Bilecik'te akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini polis olarak tanıtıp 800 bin TL vurgun yaptılar

Bilecik'te akılalmaz dolandırıcılık olayında 2 şüpheli, mağdurların 800 bin TL değerinde ziynet eşyalarını çaldı.

Bilecik'te akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini polis olarak tanıtıp 800 bin TL vurgun yaptılar

'te çeşitli numaraları arayarak kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli mağdurların isimlerinin suça (FETÖ Terör Örgütü) karıştığını, evdeki altınları incelemek üzere ikametlerine giderek ziynet eşyaları alarak ikametten ayrıldıklarının bildirilmesi üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

800 BİN TL DEĞERİNDE VURGUN

2 şüphelinin altın ve nakit para olmak üzere toplam 800 bin TL değerinde bir vurgun yaptığı belirlendi.

Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalar sonucu; 2 şüphelinin kiralık siyah renkli bir araç ile Bilecik'ten ayrıldıkları ve İstanbul'a kaçtıkları tespit edildi.

2 şüpheli İstanbul'da yakalanarak Bilecik'e getirildi. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheli ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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