Bilecik'te alevler büyük oranda kontrol altında

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasında bulunan tarım arazisindeki anızda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Havanın kararmasıyla gece boyu ekiplerin karadan sürdürdüğü mücadeleyle alevler büyük oranda kontrol altına alındı.



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Özel İdare ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına AFAD ve UMKE'nin de destek verdiğini söyledi.



"ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK"

Uçak ve helikopterlerin müdahalesinin ardından gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Sözer gelinen noktaya ilişkin şunları söyledi:

"Şükürler olsun ki şu an itibarıyla yangının enerjisini düşürdük. Söndürme ve soğutma çalışmalarımızı eş zamanlı devam ettiriyoruz."

