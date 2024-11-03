Bilecik’te araç takla attı: 2 kişi yaralandı

Kaza, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köprülü Kavşakta meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; kavşaktan Bilecik-Osmaneli karayoluna bağlanmaya çalışan kamyonet sürücüsü Bayram G., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyonet önce orta refüjüne çarparak, karşı şeride geçti. Savrulan araç takla atarak durabildi. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Salim Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.