Bilecik’te arazi yangını

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyü ile Bilecik merkeze bağlı Kapaklı köyleri arası göller bölgesinde arazi yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı ile yangın bölgesine Pazaryeri ilçesinden 1 vidanjör, Bilecik’ten 2 itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı 15 yangın söndürme aracı ile 1 helikopter ve köylüler yangına müdahale etti.

ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Geniş bir alanda etkili olan yangın ekiplerin hızlı hareket etmesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için Jandarma soruşturma başlattı.