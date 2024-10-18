Bilecik'te askeri araç devrildi: 6 jandarma personeli yaralandı

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığına ait bir araç, İnhisar-Söğüt kara yolu Hamitabat köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.



Görevden dönen 6 jandarma personelinin yaralandığı kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

