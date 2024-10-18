Bilecik'te askeri araç devrildi: 6 jandarma personeli yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, görev dönüşü askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli yaralandı.

Bilecik'te askeri araç devrildi: 6 jandarma personeli yaralandı

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığına ait bir araç, İnhisar-Söğüt kara yolu Hamitabat köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Görevden dönen 6 jandarma personelinin yaralandığı kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Vinç üzerinde tehlikeli anlar: Halata oturup karşı inşaata geçti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...