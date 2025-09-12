Bilecik'te aynı yerde bir haftada iki yangın
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Bilecik Pazaryeri Doğanlar Mahallesi Çiğdemlik mevkisinde bir çiftlikteki samanların bulunduğu alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Çok sayıda saman balyasının yandığı olayın çıkış nedeni araştırılıyor.
BİR HAFTADA İKİ YANGIN
Aynı çiftlikte geçen hafta da yangın çıkmıştı.
