Bilecik'te, merkeze bağlı Vezirhan beldesi Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi Kervan Caddesi'nde 3 katlı bir binanın birinci katında oturan 21 yaşındaki Ayşe Toker, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.
Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Toker'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bilecik'te balkondan düşen genç kız öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Bilecik'te evlerinin balkonundan düşen 21 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi.
Bilecik'te, merkeze bağlı Vezirhan beldesi Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi Kervan Caddesi'nde 3 katlı bir binanın birinci katında oturan 21 yaşındaki Ayşe Toker, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.