Bilecik'te bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Bilecik'te İsmetpaşa Mahallesi'nde S.A. ile A.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A., yanında bulunan bıçakla A.D.'yi sırtından bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.D., 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay yerinde gözaltına alınan zanlı S.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.